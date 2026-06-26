В аэропортах Рима испугались транспортного коллапса из-за системы EES

В аэропортах Рима может возникнуть транспортный паралич в пик летнего сезона в связи с внедрением новой системы биометрического контроля в ЕС. Об этом заявил оператор Aeroporti di Roma Марко Тронконе, его процитировало Financial Times .

Он отметил, что для предотвращения коллапса аэропортам, вероятно, придется на время приостановить обязательную регистрацию некоторых пассажиров.

«Единственный выход — открыть клапан. Мы не сможем обеспечить регистрацию 100% пассажиров», — объяснил он.

Глава оператора оценил свою тревогу по этому поводу на «восемь-девять» баллов по десятибалльной шкале.

Система EES предусматривает сбор отпечатков пальцев и фотографий для граждан стран, не входящих в ЕС. Ее вводили поэтапно в апреле. Запуск сопровождался техническими сбоями и очередями.

Ранее страны ЕС перестали принимать россиян без загранпаспорта нового образца. Исключения составили только дети до 15 лет и люди, оформившие шенгенскую визы до 1 июня.