Работу Ингурской ГЭС в Абхазии восстановили

Работу Ингурской ГЭС в Абхазии удалось восстановить после аварийного отключения, приведшего к обесточиванию республики. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

«Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась», — сообщили энергетики.

Сейчас станция работает на притоке и может самостоятельно снабжать Абхазию электричеством меньше трех часов в сутки. В ночное время электроэнергию в республику поставляет Россия.

Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что из-за дефицита электричества в республике на неделю отменят занятия в школах и детских садах. Подавать свет будут менее чем на пять часов в день. При этом больницы продолжат работать в штатном режиме благодаря тому, что их обеспечили топливом для генераторов.