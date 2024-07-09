Ужасное время для США. Трамп предупредил Байдена о третьей мировой войне

Он отметил, что США перестали уважать из-за действий Байдена.

«Нас не уважают нигде в мире. Его [Байдена] не уважают, и у нашей страны очень серьезные проблемы», — указал политик.

Трамп предупредил о возможности начала третьей мировой войны, в которую президент может втянуть и США. Экс-лидер раскритиковал Байдена и напомнил, что на дебатах тот выглядел «очень бледным» и говорил слабым голосом. По мнению республиканца, глава государства отвечал невпопад, а в его словах не было смысла.

Ранее демократы обратились к Байдену с просьбой отказаться от участия в выборах. Несмотря на неудачные дебаты и требования соратников выйти из президентской гонки, американский лидер решил продолжить борьбу за пост главы государства.