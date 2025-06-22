«Ужасная ошибка». В США пригрозили ответом на перекрытие Ормузского пролива
Рубио назвал эскалацией решение Ирана перекрыть Ормузский пролив
Возможное решение властей Ирана перекрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта, которая обернется ответом со стороны США и других стран. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
«Это станет очередной ужасной ошибкой, экономическим самоубийством для них. Это стало бы масштабной эскалацией, которая потребует ответа не только от нас, но и от других стран», — сказал он.
Рубио отметил, что американские военные могут беспрепятственно входить в воздушное пространство Ирана и обладают «ранее невиданными вооружениями».
Госсекретарь напомнил, что минувшей ночью самолеты США вылетели с другого конца света, чтобы нанести удар по иранским ядерным объектам. Американцы покинули зону до того, как иранцы поняли, что произошло, добавил Рубио.
В воскресенье, 22 июня, депутаты парламента Ирана пришли к выводу закрыть Ормузский пролив для прохода судов.