«Ужасная ошибка». В США пригрозили ответом на перекрытие Ормузского пролива

Возможное решение властей Ирана перекрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта, которая обернется ответом со стороны США и других стран. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Это станет очередной ужасной ошибкой, экономическим самоубийством для них. Это стало бы масштабной эскалацией, которая потребует ответа не только от нас, но и от других стран», — сказал он.

Рубио отметил, что американские военные могут беспрепятственно входить в воздушное пространство Ирана и обладают «ранее невиданными вооружениями».

Госсекретарь напомнил, что минувшей ночью самолеты США вылетели с другого конца света, чтобы нанести удар по иранским ядерным объектам. Американцы покинули зону до того, как иранцы поняли, что произошло, добавил Рубио.

В воскресенье, 22 июня, депутаты парламента Ирана пришли к выводу закрыть Ормузский пролив для прохода судов.