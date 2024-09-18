Сноуден заявил, что ничто не может оправдать взрывы пейджеров в Ливане

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал взрыв пейджеров в Ливане ужасающим прецедентом. На своей странице в соцсети X он написал, что оправдать это преступление нельзя ничем.

«Если бы фабрики покидали начиненные взрывчаткой айфоны, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление», — отметил Сноуден.

До этого он написал, что подрыв устройств устроил Израиль. По мнению экс-разведчика, именно эта страна причастна к случившемуся, и ее действия безрассудны при любых обстоятельствах. Сноуден назвал операцию неотличимой от терроризма.

Он также предположил, что пейджеры членов «Хезболлы», вероятнее всего, подорвались не в результате взлома, а из-за заложенной в них взрывчатки.

Устройства связи сдетонировали днем 17 сентября. По последним данным, погибли 11 человек, пострадали еще четыре тысячи. Политолог Сергей Станкевич назвал ЧП скорее пиар-акцией, чем реальным актом войны.