«Скорее, пиар-акция, чем серьезный акт». Взрывы в Ливане обострят отношения с Израилем

Конфликту между Израилем и движением «Хезболла», фактически ставшим ливанской правящей силой, уже много лет, рассказал 360.ru историк и политолог Сергей Станкевич. По его мнению, взрывы пейджеров в Ливане стоит рассматривать скорее как пиар-акцию, чем серьезный акт войны.

«Поводов для того, чтобы возникло очередное вооруженное столкновение, и без того достаточно. Я не думаю, что именно этот эпизод как-то станет решающим спусковым крючком», — отметил политолог.

Он добавил, что Израиль готовился к вторжению ЦАХАЛ на территорию Ливана — это ожидали со дня на день. По мнению Станкевича, события будут развиваться именно по этому сценарию — независимо от подобного рода показательных актов.

«Это, это скорее, пиар-акция, чем серьезный акт войны, но, конечно, она добавляет драматизма во всю эту историю», — резюмировал собеседник 360.ru.

Днем 17 сентября в Ливане сдетонировали тысячи пейджеров. В результате ЧП погибли девять человек, еще 2800 пострадали. Движение «Хезболла» возложило ответственность на случившееся на Израиль и пригрозило возмездием.