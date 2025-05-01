«Им совсем несладко». Медведев хлестко высмеял страдающую от тарифов США Европу

От тарифной войны американского президента Дональда Трампа страдает не Китай, а близкие соседи США и европейские страны. Об этом на просветительском форуме «Знание.Первые» заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в Туманном Альбионе, бесится полоумная старуха Европа. Им совсем несладко», — подчеркнул он.

Политик рассказал, что теперь европейцам приходится «идти на поклон» к США. По его словам, вдобавок к уже имеющимся серьезным проблемам на юге Европы произошел тотальный блэкаут.

В отличие от Запада, Китай не пострадал от введения пошлин. Азиатская страна владеет огромными ресурсами и выдерживает любой прессинг, обратил внимание Медведев.