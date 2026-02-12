Во Франции активно обсуждают слова президента Эммануэля Макрона о необходимости для Европы наладить контакты с Россией. Об этом сообщило издание Le Figaro .

В комментариях пользователи по-разному оценили инициативу, при этом многие восприняли ее как признак изменения настроений в ЕС.

«Грустное зрелище — Европа бредет наугад, как утка с отрубленной головой. У нее есть сильные козыри, но она их не использует», — заявил один из читателей.

Другие пользователи поддержали идею возобновления диалога. По их мнению, восстановление связей могло бы принести выгоду обеим сторонам. Также прозвучали оценки, что европейские лидеры возвращаются к теме переговоров, поскольку конфликт на Украине якобы проигран.

В декабре Макрон призывал европейских коллег возобновить контакты с российским руководством. Между представителями двух стран 10 февраля прошли первые после паузы рабочие совещания.