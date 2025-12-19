Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным

Европе полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом AFP заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я считаю, что в интересах как европейцев и украинцев найти основу для возобновления дискуссии», — сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что в ближайшие недели европейцы должны найти способ для этого.

Первые за три года переговоры Путина и Макрона состоялись в июле. Главы государств обсудили конфликт на Украине, удары США по иранским ядерным объектам и эскалацию между Ираном и Израилем. Стороны тогда согласились поддерживать контакты для координации позиций по Ближнему Востоку.

Ранее Макрона обвинили в безрассудном поведении из-за отказа признать поражение Украины. Бывший секретарь президента страны Пьер Лелуш отмечал, что ЕС столкнется с последствиями неудачного для них конфликта, которые не смогут контролировать.