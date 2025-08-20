Утечка тайной беседы с Трампом привела в бешенство Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон вышел из себя после встречи с Трампом в Белом доме. Такое мнение на своей странице в Х высказал политик Флориан Филиппо.

Политик предположил, что Макрона разозлила утечка в прессу его приватной беседы с главой Белого дома. Трамп действительно забыл снять микрофон и несколько его фраз услышали собравшиеся журналисты.

Президент США заявил французскому коллеге, что Владимир Путин, по его мнению, хочет заключить сделку — Трамп имел ввиду мирный договор по Украине.

Именно эта утечка, как считает Филиппо, нанесла удар по Макрону, ведь тот постоянно убеждал публику, что мирные переговоры срывает Москва.

Политик Филиппо предположил, что скандал стал серьезным ударом по имиджу французского президента и явно испортил ему утро.