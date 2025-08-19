Трамп случайно проговорился о «сделке» Макрону перед началом переговоров

Перед началом закрытой части встречи с лидерами ЕС в Белом доме президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации: его микрофон, вероятно, забыли выключить. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Я думаю, он хочет заключить сделку. Вы понимаете это? Как бы безумно это ни звучало», — сказал Трамп, общаясь с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Фраза прозвучала в момент, когда участники переговоров заходили в зал и рассаживались за стол. Реплика президента США попала в прямую трансляцию.

Трамп проводит встречу с лидерами ЕС, которые приехали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждают возможные пути завершения конфликта на Украине после встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путным на Аляске.

Перед встречей с лидерами ЕС Трамп встретился с Зеленским тет-а-тет. Также глава Белого дома заявил о готовности позвонить Путину, пока европейские лидеры находятся в Овальном кабинете.