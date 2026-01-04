Успех в Венесуэле подтолкнет Трампа к новым военным операциям. Кто следующий?

The Guardian: Дания, Иран и Куба — следующие цели атак Трампа после Венесуэлы

Авиаудары по Каракасу и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены подтолкнут президента США Дональда Трампа к новым радикальным шагам. От операции «Абсолютная решимость» вздрогнули правительства Дании, Кубы и Ирана. Об этом написала газета The Guardian .

Авторы подчеркнули, что никто не одернул американского лидера и не напомнил ему о международном праве, когда он заявил, что США останутся управлять Венесуэлой, чтобы восстановить пострадавшую нефтяную промышленность.

«То, что произошло в одночасье в Венесуэле, немедленно вызвало беспокойство у правительств Ирана, Дании и Кубы», — говорится в статье.

До этого Трамп заявлял, что защитит участников антиправительственных акций в Иране, а официальные лица Белого дома говорили о контроле над Гренландией.

Датская служба военной разведки назвала заявления США угрозой национальной безопасности, что немыслимо для союзников по НАТО.

На субботней пресс-конференции Трамп заявил, что «Куба очень похожа на Венесуэлу» и ее народ надо спасти.

Эту реплику подхватил госсекретарь Марко Рубио, заявивший, что Гавана должна «беспокоиться» после событий в Венесуэле.

Источник агентства Bloomberg в дипломатических кругах уже заявил, что ведущую роль в управлении Венесуэлой возьмет на себя глава внешнеполитического ведомства США.

По словам собеседника журналистов, Рубио ранее жестко критиковал Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

Издание Axios в конце декабря сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от Трампа гарантии поддержать новый удар по ядерным объектам Ирана.

Но американский лидер потребовал начать вторую фазу мирного соглашения по Газе с выводом войск с палестинской территории.

Источник издания подчеркнул, что Нетаньяху дал свое согласие.

На этом фоне Telegram-каналы «Образ будущего» и «Милитарист» сообщили о переброске военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III ВВС США на британскую авиабазу Фэрфорд, которую используют как перевалочный пункт перед отправкой на Ближний Восток.