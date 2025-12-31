Реализация второго этапа мирной сделки Трампа по Газе начнется в январе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился перейти ко второй фазе мирной сделки по сектору Газа, которая предусматривает вывод войск с палестинской территории. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило издание Axios .

Собеседники журналистов пояснили, что к согласию главу правительства Израиля склонил президент США Дональд Трамп во время переговоров в резиденции Мар-а-Лаго, прошедших 29 декабря.

«Нетаньяху был очень скептичен в отношении Газы во время встречи, но он дал нам возможность продвинуться ко второму этапу соглашения о прекращении огня», — заявили источники.

Они добавили, что Трамп со своей стороны дал гарантии, что если палестинская группировка ХАМАС откажется от разоружения, то Израиль сможет возобновить боевые действия. Кроме того, американский лидер пообещал поддержать новый удар по ядерным объектам Ирана.

По словам источников, официально о переходе ко второму этапу мирного плана по Газе Трамп объявит в январе. В заявлении он расскажет о создании Совета мира, а также о формировании нового палестинского правительства.

Ожидается, что первое заседание Совета мира под председательством главы Белого дома состоится во время Всемирного экономического форума в Давосе 23 января.

Ранее министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в затягивании первой фазы мирного урегулирования. Он пояснил, что причиной стала невыдача группировкой ХАМАС тела последнего израильского заложника, которое не могут найти под завалами разрушенных домов после авианалетов.