ВС России атаковали фугасными бомбами сорвавших перемирие боевиков ВСУ

Группа украинских военных пропала после авиаудара при попытке проникнуть на территорию России в районе приграничного поселка Теткино. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин.

«Уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер», — написал он.

Рожин добавил, что по подразделению противника нанесли удар фугасной авиационной бомбой. По словам военкора, украинские боевики пытались прорваться вглубь Курской области.

Ранее российские военнослужащие уничтожили в Сумской области БМП Bradley с боевиками ВСУ, сообщал телеканал «Звезда». Для удара по машине использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».

В понедельник, 5 мая, украинские солдаты пытались прорваться в Курскую область. Противник хотел отрезать поселок Теткино.