Условие встречи Путина и Трампа назвали в Кремле

Перед вероятной встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом необходимо проделать черновую работу, которой лидеры не должны заниматься. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Песков подчеркнул, что на встрече лидеры стран должны фиксировать уже подготовленные параметры урегулирования украинского кризиса, а не верстать их. При этом он допустил, что личное общение глав государств нельзя исключать, если Трамп посетит Китай в то время, когда там будет Путин.

«Путин говорил, что он готовится к визиту в Китай. Если так получится, что в итоге президент США примет решение посетить Китай в эти же даты, то встречу нельзя теоретически исключать», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что по подготовке такой встречи на данный момент никаких конкретных действий не ведется.

Ранее Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Владимиром Зеленским.