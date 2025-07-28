Условие встречи Путина и Трампа назвали в Кремле
Песков: перед встречей Путина и Трампа нужно проделать черновую работу
Перед вероятной встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом необходимо проделать черновую работу, которой лидеры не должны заниматься. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что на встрече лидеры стран должны фиксировать уже подготовленные параметры урегулирования украинского кризиса, а не верстать их. При этом он допустил, что личное общение глав государств нельзя исключать, если Трамп посетит Китай в то время, когда там будет Путин.
«Путин говорил, что он готовится к визиту в Китай. Если так получится, что в итоге президент США примет решение посетить Китай в эти же даты, то встречу нельзя теоретически исключать», — заявил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что по подготовке такой встречи на данный момент никаких конкретных действий не ведется.
Ранее Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Владимиром Зеленским.