Трамп анонсировал встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп не исключил трехсторонней встречи с российским и украинским коллегами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС.
«Это должно было произойти еще три месяца назад», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Путина с Зеленским должна будет поставить окончательную точку в урегулировании конфликта и зафиксировать те договоренности, которые предварительно выработают переговорные группы.
В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что хочет созвониться с российским и американским коллегами, чтобы обсудить возможность их личной встречи в Стамбуле.
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