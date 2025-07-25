Трамп анонсировал встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп не исключил трехсторонней встречи с российским и украинским коллегами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ТАСС .

«Это должно было произойти еще три месяца назад», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Путина с Зеленским должна будет поставить окончательную точку в урегулировании конфликта и зафиксировать те договоренности, которые предварительно выработают переговорные группы.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что хочет созвониться с российским и американским коллегами, чтобы обсудить возможность их личной встречи в Стамбуле.