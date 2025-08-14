Бывший премьер Украины назвал прорывом сам факт встречи Путина и Трампа

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет прорывом. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Прежде всего я хотел бы сказать, что уже сама встреча, по существу, — прорыв. Сам факт встречи, казалось бы, еще две недели назад представлялся невозможным», — сказал он.

Азаров призвал не испытывать больших ожиданий от переговоров двух лидеров, но помнить, что Путин и Трамп являются двумя «самыми серьезными руководителями в мире». Они обладают большим влиянием. От российского и американского президентов зависит не только мир на Украине, но «мир во всем мире».

Путин и Трамп встретятся в Анкоридже 15 августа.

Ранее Азаров отмечал, что без смены власти и денацификации на Украине не будет никакого мира.