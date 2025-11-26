Россия и США согласовали визит Уиткоффа в Москву

Россия и США согласовали приезд спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, визит состоится уже на следующей неделе. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил помощник президента Юрий Ушаков

По его словам, вместе с Уиткоффом в Россию приедут американские дипломаты и ряд представителей администрации США, «которые имеют отношение к украинским делам».

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе», — уточнил помощник президента.

Он добавил, что часто беседует с американским спецпосланником, но эти разговоры имеют закрытый характер.

Ранее о готовящейся поездке Уиткоффа и бизнесмена Джарреда Кушнера сообщил президент США Дональд Трамп. Он подтвердил, что американские переговорщики встретятся с российским лидером Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.