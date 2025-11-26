Путин примет Уиткоффа в Москве

Ушаков заявил, что Путин встретится с Уиткоффом после его приезда в Москву

В планах президента России Владимира Путина есть встреча со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом во время его визита в Москву. На это в беседе с журналистами указал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент», — привел его слова ТАСС.

Так Ушаков ответил на вопрос, с кем будет встречаться американский дипломат.

Визит Уиткоффа в российскую столицу ожидается на следующей неделе. Вместе с ним, отмечал Ушаков, приедут представители администрации США, которые так или иначе имеют отношение к решению украинского вопроса.

Помощник Владимира Путина подчеркивал, что довольно часто беседует с американским коллегой, но их разговоры носят закрытый характер.