Уругвайский футболист умер после остановки дыхания

Клуб Nacional: потерявший сознание футболист Искьердо умер в возрасте 27 лет

Уругвайский полузащитник футбольного клуба «Насьональ» Хуан Искьердо скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О смерти спортсмена стало известно 28 августа. Руководство клуба выразило соболезнования семье, друзьям и родственникам футболиста.

Искьердо умер после остановки дыхания, вызванной аритмией. Сознание футболист потерял 22 августа во время матча с бразильским клубом «Сан-Паулу» в 1/8 финала Кубка Либертадорес, сообщили в пресс-службе.

Игрок упал на поле на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его срочно увезли на машине скорой помощи в больницу имени Альберта Эйнштейна.

Ранее во время матча любительской лиги Ростовской области потерял сознание и умер 60-летний защитник владикавказской «Алании» и тренер «Нахичевани-на-Дону» Калин Степанян.