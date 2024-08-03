Футболист Калин Степанян потерял сознание и умер во время матча

Легендарный защитник владикавказской «Алании» и тренер «Нахичевани-на-Дону» Калин Степанян умер в 60 лет. Это произошло во время матча любительской лиги Ростовской области, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, тренер проводил разминку своей команды. Когда началась игра с клубом «Строитель-М», он почувствовал сильное недомогание и потерял сознание. Буквально через несколько минут автомобиль реанимации был на поле, но спасти Степаняна не удалось.

Калин Степанян начал свою спортивную карьеру в 1970-х годах в армянском клубе «Арарат». Позже его пригласили стать защитником в московский «Спартак».

С 1998 года и по сей день футболист занимался тренерством. На этом посту он работал в клубах «Алания», «Машук-КМВ», «Волгарь» и других.