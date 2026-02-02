Лешек Миллер: решение Украины о запрете на экспорт металлолома ударило по Польше

Решение украинских властей об отмене тарифных квот на экспорт металлолома в Европу, включая Польшу, свидетельствует о полном отсутствии солидарности между Варшавой и Киевом. Об этом в соцсети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Шаг, достойный стратегического партнера из книги „Как удивить своих союзников так сильно, чтобы им было больно“», — написал он.

Польские металлургические предприятия осознали новую версию «европейской солидарности»: она заканчивается там, где начинаются национальные интересы Киева.

«Это прекрасный урок прикладной геополитики», — добавил он.

По его словам, Польша ограничена в своих возможностях, более того, она выбрала роль слуги Украины.

Пользователи Сети выразили поддержку: между Варшавой и Киевом давно нет никакой солидарности. Некоторые отметили, что нужно было договариваться с Россией.

Ранее в Польше решили не выплачивать пособия на детей украинцам, которые не работают официально и не делают отчисления в фонд социального страхования граждан.