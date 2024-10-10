Метеоролог не сдержал слез во время сюжета об урагане «Милтон»

Американский метеоролог Джон Моралес прослезился в эфире NBC6, рассказывая о надвигающемся на Флориду урагане «Милтон». Об этом сообщил французский новостной портал L`important в соцсети X.

Во время репортажа ведущий демонстрировал спутниковые снимки движения бури. Моралес заявил, что показанное на экране «просто невероятно мощный ураган». После этого он дрожащим голосом произнес, что за 10 часов атмосферное давление снизилось на 50 миллибар и прослезился.

«Прошу прощения, это просто ужасно», — сказал синоптик.

В американском штате Флорида, на который в ближайшее время обрушится ураган «Милтон», объявили эвакуацию из-за возможного наводнения. Свои дома покинули свыше пяти миллионов американцев, писали «Известия».

Ураган «Милтон» приблизился к западному побережью Флориды. Губернатор Рон Десантис призвал жителей уезжать в безопасное место.