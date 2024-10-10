Мощность урагана «Милтон» снизилась в США

NHC: ураган «Милтон» снизил скорость ветра и стал слабее «Хелен»

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Ураган «Милтон» снизил скорость ветра до менее 200 километров в час. Такие данные привели сотрудники Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), сообщила газета The Washington Post.

Сейчас максимальная скорость ветра составляет 195 километра в час.

«„Милтон“ является ураганом третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона», — уточнили сотрудники NHC.

Ранее власти Флориды объявили эвакуацию свыше 5,5 миллиона человек. Синоптики прогнозировали, что на этой неделе ураган «Милтон» выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью, писали «Известия».

Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди попросила жителей, отказавшихся от эвакуации, подписать свои тела перманентным маркером, чтобы при необходимости их легче было опознать.

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