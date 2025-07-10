ВСУ слишком осторожно используют истребители F-16 и не задействуют их в зоне спецоперации. Об этом изданию Politico заявил Американский сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли.

Он выразил недовольство в связи с неправильным использованием самолетов. По его словам, командование ВСУ в основном задействует F-16 для уничтожения крылатых ракет и обороны Киева.

«Можно защищать друг друга от вероятности быть сбитыми. Можно доставлять больше боеприпасов по целям. Они еще до этого не дошли», — подчеркнул сенатор.

Келли добавил, что решение об ограниченном использовании истребителей принимают «отдельные лица» в украинском командовании.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая отметила, что ВСУ не развивают дроновые системы ПВО и блокируют их закупки. Она напомнила о потере истребителя F-16 и обвинила в гибели пилота командование, которое не стремится использовать передовые БПЛА.