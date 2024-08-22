Уолц объявил о согласии баллотироваться в вице-президенты США от демократов

Уолц официально согласился стать кандидатом на пост вице-президента США

Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos
Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц на съезде демократической партии в Чикаго принял выдвижение на пост вице-президента США. Об этом сообщил CNN.

«Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине — мы любим эту страну», — отметил он.

Он выразил благодарность кандидату в президенты Камале Харрис и главе государства Джо Байдену, который, по словам политика, на протяжении четырех лет оставался сильным лидером. В издании добавили, что Уолц выступит перед избирателями с речью, которая станет «самой масштабной» в его политической карьере. Во время выступления политик подробно расскажет о своей биографии.

Ранее историк и политолог Владимир Можегов отметил, что Уолц прославился благодаря губернаторству в Миннесоте и движению Black Lives Matter. По словам эксперта, он является политиком, не замешанным в скандалах.

В качестве кандидата в президенты демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. За нее проголосовали почти 100% участников виртуальной партийной переклички.

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