06 августа 2024 22:31 Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США Политолог Можегов: выбранный Камалой Харрис Тим Уолз не имеет своего мнения 0 0 0 Фото: Glen Stubbe/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Демократическая партия определилась с кандидатом в президенты США — на должность официально выдвинули Камалу Харрис. За нее проголосовали почти 100% участников виртуальной партийной переклички. Сама Харрис заявила, что в случае победы вице-президентом страны станет 60-летний губернатор Миннесоты Тим Уолз. Он оказался единственным не замешанным в скандалах политиком, рассказал 360.ru историк и политолог Владимир Можегов. По его мнению, на демократа возложили большие надежды, но оправдать он их вряд ли сумеет.

Оттянуть «белых» и насолить Трампу Демократы должны были выдвинуть кандидата на должность президента 19–22 августа, но нацкомитет партии решил иначе. Чтобы не пропустить сроки подачи документов, с ключевой фигурой определились на две недели раньше, сообщила газета The New York Times. Из 4567 делегатов вице-президента Камалу Харрис поддержали 99% участников онлайн-переклички. Сразу после она объявила имя своей будущей правой руки. «Я попросила Тима Уолза стать моим напарником по предвыборной гонке. Здорово, что он теперь в нашей команде», — написала Харрис в соцсети Х. На новость мгновенно отреагировали журналисты CNN. В ничем не примечательном губернаторе Миннесоты разглядели человека, который может наладить контакт с «белыми» избирателями — простыми работягами, особенно с симпатизирующими республиканцам в соседних штатах. Источники CNN добавили, что Уолз, изначально не рассматриваемый в качестве серьезной фигуры, восхитил Харрис своей искренностью. Она сочла, что сможет с его помощью нанести удар по своему главному конкуренту — республиканцу Дональду Трампу. «Он говорит и выглядит, как большинство избирателей, которых мы потеряли из-за Трампа», — объяснил собеседник телеканала.

Фото: Maik Meyer/Keystone Press Agency / Global Look Press

Выборы без выбора Чтобы реально бороться за власть на федеральном уровне, мало быть хорошим парнем в своем штате. Камала Харрис отчасти была вынуждена сделать выбор в пользу Уолза, рассказал 360.ru историк Владимир Можегов. «Он человек малоизвестный. Поскольку остальные кандидаты оказались слишком замазаны в разных скандалах, выбор пал на этого человека», — объяснил специалист.

Фото: Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По его словам, Тим Уолз получил известность благодаря губернаторству в Миннесоте и движению Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны» — прим. ред.). Именно в его штате проходили самые серьезные протесты, и тогда он обещал провести реформу в полицейских органах. Инициативу поддержали, а имя губернатора какое-то время фигурировало в американских СМИ чаще обычного. Слова Можегова подтвердили и журналисты CNN. Они напомнили, что Харрис нужно было найти напарника по президентской кампании в экстремально сжатые сроки. Тут активная поддержка со стороны Уолза сыграла свою роль. По мнению собеседника 360.ru, Уолз и Харрис идеально подходят друг другу.

Судя по Камале, эта пара как раз очень подходящая <…> Такое вот «прекрасное будущее Америки», если вот эта парочка придет к власти. Вот так я бы этого человека охарактеризовал. Владимир Можегов

Удобный кандидат или шок Демпартии По мнению политолога, Тим Уолз не способен принимать самостоятельные взвешенные решения. «Он меняет нос по курсу, то есть буквально переодевается, переобувается на лету и полностью поддерживает линию партии. В общем, такой вот персонаж без личности, как и сама Камала [Харрис] абсолютно. Та же комсомольская когорта Демократической партии — следует курсу партии, строго не имеет собственного мнения ни по одному вопросу. Может быть, и сознания не имеет», — отметил Можегов. С другой стороны — есть в Тиме Уолзе элемент новизны, не характерный для Демократической партии. «Это такой белый гетеросексуальный мужчина, что уже для Демпартии немножко нонсенс <…> Видимо, все-таки надеются, что человек сможет принести голоса близлежащих колеблющихся штатов», — объяснил выбор Харрис Владимир Можегов.

Фото: White House/via Globallookpress.com / Global Look Press

Школьный учитель, военный и семьянин Тим Уолз родился 6 апреля 1964 года в штате Небраска. В 17 лет он поступил в Нацгвардию, параллельно работая на ферме, после чего выучился на педагога. Окончив учебу, по специальной программе год жил в Китае, а по возвращении на родину работал школьным учителем в городе Аллайансе, продолжая военную службу. Там познакомился с будущей женой, в 1996 году они перебрались в Миннесоту. У супругов Уолз двое детей.

Фото: Anthony Souffle/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В 2003 году будущего губернатора направили в Италию. Его подразделение задействовали в поддержке операции «Несокрушимая свобода», которую США проводили в Афганистане. В 2005-м Уолз окончательно уволился с военной службы, и тогда началась его политическая карьера. В 2006 году Уолз выдвинул кандидатуру в конгресс. Сенсационно обойдя республиканца Гила Гуткнехта, он внес ряд законопроектов, которые в итоге поддержали и приняли. Это укрепило политика, и в 2018-м он победил на выборах губернатора Миннесоты. Спустя четыре года Уолз переизбрался на второй срок. Теперь губернатор надеется пойти на повышение и стать правой рукой Камалы Харрис.