«Унылое гнилье». Захарова ответила на обвинения Сибиги в адрес России

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о якобы организованной Россией кампании вокруг миграционного кризиса в Сеуте. Свое мнение дипломат высказала в телеграм-канале .

Поводом для комментария стало утверждение Сибиги, что публикации о событиях в Сеуте появились исключительно в рамках российской информационной кампании.

Дипломат напомнила о взаимных обращениях США, Германии, Италии и Франции и других стран относительно сложившейся ситуации. По мнению Захаровой, эти заявления также освещали напряженность вокруг миграции, однако Киев не объяснил, почему их надо связывать с действиями России.

«Мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы „кремлевскими хакерами“? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», — заявила она.

До этого официальный представитель МИД прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о предполагаемой российской угрозе для стран Европы. Захарова отметила, что подобные фобии поддаются лечению.