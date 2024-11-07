Коалиция «Светофора» в Германии рухнула из-за Украины

Одной из причин отставки федерального министра финансов Германии Кристиана Линднера стал отказ согласовать новые траты на Украину в 2025 году. Вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек заявил об этом на пресс-конференции в Берлине, сообщило РИА «Новости» .

Он объявил о распаде коалиции «Светофора» в правительстве. Хабек отвел Германии особую роль в установлении мира в Европе и обвинил Свободную демократическую партию в лице Линднера в воспрепятствовании этому. По его словам, правительству не удалось закрыть брешь в бюджете, несмотря на наличие нескольких возможных решений.

«На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», — сказал министр.

Разногласия в коалиции «Светофора» произошли при обсуждении экономической политики Германии. Линднер и Хабек выдвинули противоречившие друг другу меры. Впоследствии канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил главу Минфина в отставку.