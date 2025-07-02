Генсек НАТО жестко оскорбил Лаврова

Генсек НАТО Рютте: Лавров не говорил ничего полезного со времен Христа

Генсек НАТО Марк Рютте нелестно высказался в адрес главы МИД России Сергея Лаврова после его недавнего высказывания о возможном распаде альянса. Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News .

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило», — сказал он.

Также генсек предложил журналистам не уделять слишком много внимания Лаврову.

Официальный представитель министерства Мария Захарова позже заявила, что слова Рютте о главе МИД России доказывают, что дипломат не зря работал столько лет.

Ранее Лавров прокомментировал высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что СССР распался, не выдержав гонки вооружений. Российский министр заявил, что увеличение бюджета стран НАТО также приведет к развалу этой организации.