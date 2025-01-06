Университеты в Афганистане решили бороться с плагиатом при помощи ИИ

Министерство высшего образования Афганистана намерено избавиться от плагиата при помощи программного обеспечения Turnitin и онлайн-платформы на основе искусственного интеллекта Grammarly. Об этом сообщил новостной сайт Khaama press .

В министерстве заявили, что уже закупили необходимое программное обеспечение и будут применять его для борьбы с плагиатом. Интернет-сервисы предоставила американская компания Turnitin, LLC, дочернее предприятие Advance Publications, а также онлайн-платформа Grammarly.

В ведомстве обратили внимание, что эти меры направлены на обеспечение стандартизации исследований и борьбу с плагиатом. Такое ПО для университетов Афганистана закупается впервые, эти инструменты будут использовать для предотвращения плагиата в монографиях и диссертациях преподавателей.

«Плагиат является застаревшей проблемой в академических кругах Афганистана. Он подрывает доверие к научным статьям, препятствует росту подлинного научного вклада и оригинальному мышлению студентов и преподавателей», — отметило издание.

Совет Федерации России одобрил закон, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций. Поправки внесут в закон «О противодействии терроризму».

* признана террористической организацией и запрещена в России.