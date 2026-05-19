Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила США, Россию и Китай в разобщении стран Европы. За это читатели латвийского издания Baltus Balss уличили ее в лицемерии.

Причину раскола Евросоюза Каллас нашла вовне. Выступая на конференции имени Леннарта Мери в Таллинне, она возложила ответственность на такие державы, как США, Россия и Китай. По мнению главы евродипломатии, вместе члены ЕС сильны, поэтому противники не заинтересованы в их единстве.

Читатели высмеяли Каллас. Интернет-пользователь с ником Skabarga Viva заявил, что ЕС слаб и никогда не станет сильным, потому что представляет собой не союз, а сборище стран. Судьба объединения, по мнению Ivans Briesmigais, была предрешена после принятия отстававших стран Балтии, а также Румынии и Болгарии.

«Европа своими правилами и запретами уничтожит себя сама. ЕС превратился в чиновничьего урода, который жрет себя сам. В Брюсселе уже скоро места не будет от бывших и настоящих чинуш», — заявил читатель с ником Дед.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла европейцев. Она заявила, что не стоит недооценивать президента России Владимира Путина и важность дипломатии.