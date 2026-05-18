Меркель предостерегла европейцев от недооценки Путина

Европейцам не стоит недооценивать президента России Владимира Путина. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телерадиокомпании WDR .

По мнению Меркель, европейским государствам нужно активнее задействовать переговорные механизмы для поиска решения вокруг украинского конфликта. Она дала понять, что дипломатия остается для ЕС одним из ключевых инструментов.

«Я бы сказала, что недооценивать Путина было бы ошибкой», — отметила политик.

При этом бывший канцлер заявила, что западные страны обоснованно поддерживают Киев поставками вооружений. Она также сочла верным курс на усиление мер сдерживания, который, по ее словам, не ограничивается одной только помощью Украине.

«Я считаю также правильным, что мы очень многое делаем для [военного] сдерживания, что выходит за рамки помощи Украине», — подчеркнула Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном собеседнике на переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.