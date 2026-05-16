Позиция стран Европы по отношению к России изменилась — европейские лидеры теперь готовы обсуждать вопрос восстановления диалога с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание American Conservative .

«Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос», — отметил журнал.

О возобновлении дискуссии вокруг контактов с Россией уже заявили лидеры Бельгии, Финляндии, Италии и Австрии.

Также о возможности обсуждения прямых переговоров с Путиным говорила глава евродипломатии Кая Каллас. Издание добавило, что председатель Европейского совета Антонио Коста подчеркивал наличие у ЕС потенциала для диалога с российским лидером.

Ранее официальный представитель Кремля выразил неуверенность в том, что роль посредника между Евросоюзом и Россией доверят президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Он уточнил, что перебирание кандидатур сейчас равносильно гаданию на кофейной гуще.