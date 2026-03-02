Конгрессмен-республиканец заявил, что аятоллу Хаменеи убили случайно

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи убили случайно, США не планируют менять режим в республике. Об этом заявил член Палаты представителей Майк Тернер в эфире ток-шоу «Лицом к нации» телеканала CBS .

Он сослался на диалог с государственным секретарем Марко Рубио.

«Он очень четко ответил, что мы не были нацелены на Хаменеи и не нацелены на руководство Ирана», — подчеркнул конгрессмен.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство аятоллы объявлением войны не только республике, но и всему миру мусульман-шиитов. Он отметил, что страна считает месть за Хаменеи не только своим правом, но и долгом.

До выборов исполнять обязанности верховного лидера страны будет Алиреза Арафи.