Конгрессмен-республиканец заявил, что аятоллу Хаменеи убили случайно
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи убили случайно, США не планируют менять режим в республике. Об этом заявил член Палаты представителей Майк Тернер в эфире ток-шоу «Лицом к нации» телеканала CBS.
Он сослался на диалог с государственным секретарем Марко Рубио.
«Он очень четко ответил, что мы не были нацелены на Хаменеи и не нацелены на руководство Ирана», — подчеркнул конгрессмен.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство аятоллы объявлением войны не только республике, но и всему миру мусульман-шиитов. Он отметил, что страна считает месть за Хаменеи не только своим правом, но и долгом.
До выборов исполнять обязанности верховного лидера страны будет Алиреза Арафи.