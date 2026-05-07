Умерла последняя рожденная при Российской империи жительница Финляндии

В Финляндии скончалась 108-летняя Виено Нурмилаукас — старейшая жительница страны и последняя финка, родившаяся, когда Финляндия еще входила в состав Российской империи. Об этом сообщила газета Etelä-Saimaa .

Информацию о смерти женщины подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас.

Виено Нурмилаукас появилась на свет 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском. Это произошло всего за пару месяцев до того, как Финляндия получила независимость.

В январе скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Она умерла в Казахстане в возрасте 112 лет, когда находилась в гостях у детей. У женщине остались пятеро детей, 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.