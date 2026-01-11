Умерла одна из старейших россиянок

Одна из самых пожилых жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в Казахстане в возрасте 112 лет. Об этом сообщили ТАСС в Самарской региональной общественной организации — национально-культурной автономии казахов «АК ЖОЛ».

По словам представителя организации Ербулата Сагандыкова, в последние дни жизни Нафиза Исламбековна находилась у своих детей в казахстанском Уральске, где ее похоронили.

Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье. Основную часть жизни она прожила в Оренбургской области, а несколько лет назад переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки. В правительстве региона ранее сообщали, что у женщины пятеро детей. У нее осталось 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

В декабре в Ярославской области ушла из жизни 114-летняя Клавдия Гадючкина. Всю свою долгую жизнь пенсионерка жила в Ярославле. Своим секретом долголетия в разговоре с журналистами 76.ru несколько лет назад женщина называла доброту к людям.