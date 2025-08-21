Умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

Главный судья Провиденса, штат Род-Айленд, и блогер Фрэнк Каприо умер на 89-м году жизни после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом сообщили на его страницах в социальных сетях.

«Его полюбили во всем мире за глубокое сострадание, смирение и непоколебимую веру в доброту людей», — говорится в некрологе.

Каприо носил прозвище «самый милый судья в мире». Его работу показывали по телевидению в программе «Пойманный в Провиденсе», которая обрела известность далеко за пределами штата благодаря манере вести заседания и человечному отношению к тем, кого он судил.

С заболеванием судья боролся полтора года. У него остались пятеро детей, семеро внуков и два правнука.

