Умер сыгравший в «Звездных войнах» британский актер Теренс Стэмп

Прославившийся в роли злодея доктора Зода в классической дилогии о «Супермене» британский актер Теренс Стэмп умер в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщило агентство Reuters .

«Он оставил после себя выдающийся опыт как актера, так и писателя, который будет продолжать трогать и вдохновлять людей еще долгие годы», — заявили родственники ушедшего из жизни актера, не уточнив причины смерти.

Уроженец Лондона, Теренс Стэмп родился в семье работавшего на буксире кочегара. После окончания Второй мировой войны молодой человек бросил школу и начал зарабатывать съемками в рекламе.

Стэмп поступил в театральную школу, которая пообещала ему стипендию, а после выпуска начал играть в британских театрах, где сделал себе имя.

За дебютную роль в кино в фильме «Билли Бад» актера номинировали на премию «Оскар». Также Стэмп снялся в фильме «Теорема» итальянского неореализма Пьера Паоло Пазолини, а также картинах «Сезон в аду» и «Приключения Присциллы, королевы пустыни».

На позднем этапе своей карьеры Стэмп появился на экране в роли канцлера Валорума в фильме «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза». Последними его работами стали «Горькая жатва» и «Прошлой ночью в Сохо».