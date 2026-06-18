Умер один из старейших дубов Европы, росший в Шервудском лесу

Дуб Major Oak, которому было больше тысячи лет, погиб в Шервудском лесу. Об этом сообщила газета The Guardian .

Одно из известнейших и крупнейших деревьев Европы привлекало внимание миллионов туристов. В этом году на нем впервые не распустились листья.

Экологи считают, что главной причиной гибели дуба стали многолетние жара и засуха. Кроме того, сказались и антропогенные факторы: в 1904 году для поддержки ветвей установили металлические опоры и цепи, а в 1960-х полости ствола залили бетоном. Все это негативно отразилось на состоянии дерева.

Ранее в Великобритании нашли тропу из березы, которой примерно шесть тысяч лет. Вероятно, ее когда-то постелили, чтобы преодолеть болота.