Тропу из березы возрастом шесть тысяч лет обнаружили в Британии

Ученые нашли в болотах графства Сомерсет в Британии тропу из березы, которому примерно шесть тысяч лет. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на Wessex Archaeology.

Сначала археологов пригласили, чтобы оценить состояние уже известного исторического памятника — тропы, построенной 4600 лет назад. Но ученые сделали иную находку: под слоем торфа они обнаружили настил из березовых досок и хвороста, которому примерно шесть тысяч лет.

Исследователи предположили, что в период с 3770 по 3640 год до нашей эры путь использовался для преодоления болот, которые в ту эпоху покрывали обширные территории Британских островов. Деревянная конструкция хорошо сохранилась благодаря условиям торфяников.