Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

Из жизни в возрасте 74 лет ушел исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Смерть Мьин Све подтвердил Совет национальной обороны и безопасности страны. По его данным, политик скончался утром 7 августа. Перед этим он находился в отпуске по состоянию здоровья.
Политика избрали на пост вице-президента Мьянмы в 2016 году. Он стал врио президента в феврале 2021 года, после введения чрезвычайного положения и передачи власти военному правительству.
Ранее на 96-м году жизни скончался румынский экс-лидер Ион Илиеску. Он умер в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. О смерти политика сообщило румынское правительство. Оно выразило соболезнования родным и близким покойного.
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
Россия оставила без ответа идею Уиткоффа о встрече Путина, Трампа и Зеленского
Ростех раскрыл возможности нового комплекса «Искандер»
Свыше 250 тысяч социальных карт оформили в Подмосковье онлайн с начала года
Жителей Солнечногорска призвали соблюдать правила пожарной безопасности
Санитарную рубку деревьев провели в лесных массивах Солнечногорска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте