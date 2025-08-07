Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

Из жизни в возрасте 74 лет ушел исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Смерть Мьин Све подтвердил Совет национальной обороны и безопасности страны. По его данным, политик скончался утром 7 августа. Перед этим он находился в отпуске по состоянию здоровья.

Политика избрали на пост вице-президента Мьянмы в 2016 году. Он стал врио президента в феврале 2021 года, после введения чрезвычайного положения и передачи власти военному правительству.

