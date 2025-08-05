Из жизни ушел экс-президент Румынии Ион Илиеску

Бывший румынский лидер Ион Илиеску скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщил сайт кабмина страны.

Руководство Румынии выразило соболезнования родным и близким политика.

«С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску», — отметила пресс-служба.

Там добавили, что Илиеску ушел из жизни в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску.

Ранее в возрасте 77 лет умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил, что политик скончался после продолжительной болезни. Он назвал покойного отзывчивым, добрым человеком, который помогал людям.

Тарасенко работал в Госдуме с 2007 года и был членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.