Генерал Ратко Младич перенес еще один инсульт в тюрьме в Гааге

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Нидерландах, перенес инсульт. Его доставили в городскую больницу в Гааге для лечения, сообщил РИА «Новости» сын генерала Дарко Младич.

Дарко ранее говорил, что с 1 мая ожидает ответ на свой запрос о временном освобождении генерала для лечения в Сербии.

«Сегодня мы разговаривали с ним очень кратко по телефону около 10:00 (11:00 по московскому времени), а после полудня мне сообщили из МОМУТ, что он с симптомами инсульта доставлен в городскую гражданскую больницу в Гааге», — сказал Младич-младший.

Ранее он сообщил РИА «Новости», что Ратко Младич находится в критическом состоянии в тюремной больнице Гааги. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля. Он перенес легкий инсульт.

Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы. По словам сына, осужденному проводят сеансы физиотерапии всего дважды в неделю по 15 минут каждый. Однако этого времени недостаточно, и на теле заключенного появились пролежни.