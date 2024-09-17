Умер экс-тренер Шараповой и Мыскиной

Экс-тренер Шараповой и Мыскиной Лэнсдорп умер в возрасте 85 лет

Американский тренер Роберт Лэнсдорп, работавший с теннисистками Анастасией Мыскиной и Марией Шараповой, ушел из жизни. Об этом сообщил сайт Tennis.com .

Авторы материала не уточнили причины смерти специалиста. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Подопечными покойного были американцы Трэйси Остин, Пит Сампрас и Линдсей Дэвенпорт. Все они в разное время становились первыми ракетками мира. В общей сложности они завоевали 24 титула Большого шлема в одиночном разряде.

Шарапова в своей автобиографии вспоминала о работе с Лэнсдорпом. Упражнение «20» было самым запоминающимся — спортсмен должен бегать по всему корту ради 20 прямых правильных ударов, при одной ошибке отсчет начинался заново.

«Во всех этих пытках был смысл. Все это делалось ради философии, каждое упражнение имело цель», — говорила теннисистка.

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