Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре умер на 74-м году жизни

Четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Владимир Буре, отец российских хоккеистов Павла и Валерия Буре, умер в возрасте 73 лет. Об этом заявила жена Павла Алина в Instagram*.

«Ты навсегда в нашем сердце, ты лучший навсегда», — написала она.

Буре завоевал серебро и две бронзы на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене, также он завоевал еще одну бронзовую медаль на Играх 1968 года в Мехико. Когда завершил спортивную карьеру, начал тренировать будущих пловцов. После переезда с детьми в США стал личным тренером Павла по физической подготовке.

В 2010 году олимпиец вернулся в Россию, его назначили вице-президентом ЦСКА, однако через два года мужчина покинул этот пост. В 2015–2017 годах он стал тренером по физподготовке в белорусской сборной по хоккею. Буре завершил тренерскую деятельность в 2017 году по состоянию здоровья.

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