«Улыбка исчезла». Трамп испортил настроение Зеленскому одним словом

На встрече в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский много улыбался, атмосфера царила дружеская. Однако настроение украинскому лидеру испортил хозяин Белого дома Дональд Трамп. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс расшифровала для Daily Mail движения Трампа и Зеленского.

Зеленский сменил риторику и встреча в Овальном кабинете значительно отличалась от февральской, Трамп также был более дружелюбно настроен к украинскому гостю, отметила Джеймс. Президент Украины много улыбался, даже отвечая на каверзные вопросы журналистов.

«Но улыбка Зеленского исчезла, когда Трамп упомянул президента России Владимира Путина, и улыбка в его глазах сменилась отстраненным, задумчивым взглядом. Он с трудом сглотнул», — отметила эксперт.

Обстановку разрядил один из журналистов, похвалив внешний вид Зеленского. После этого заулыбались оба президента, отметила Джеймс. В конце встречи оба лидера выглядели воодушевленными и позитивно настроенными.