«Спасибо» 10 раз. Зеленский сменил тон на встрече с Трампом

DM: Зеленский более 10 раз сказал спасибо Трампу и американцам за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме более 10 раз сказал «спасибо». Об этом написало издание Daily Mail .

Американские СМИ отметили, что Зеленский сменил тон по сравнению с февральской встречей. В Белый дом украинский лидер приехал в официальном костюме с черной рубашкой, чем заслужил похвалу Трампа.

Авторы материала также отметили дружественный язык тела обоих президентов: Трамп похлопывал Зеленского по плечу и выражал готовность слушать, язык тела гостя с Украины говорил о высоком уровне согласия, чего не было на предыдущей встрече.

Также СМИ отметили «отеческий» жест Трампа во время фотосессии.

«Трамп использовал эти прикосновения и похлопывания, чтобы продемонстрировать своего рода отцовскую заботу о Зеленском», — написало издание.

Зеленский сменил агрессивную риторику и не забыл поблагодарить Трампа и американский народ за помощь и усилия по прекращению боевых действий. Слово «спасибо» он сказал более 10 раз.