Трамп собрался сократить 50-дневный срок для заключения мира на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал России на заключение мирного соглашения с украинской стороной. Кроме того, республиканец заявил, что очень разочарован во Владимире Путине.
«Я разочарован президентом Путиным. Очень им разочарован», — подчеркнул Трамп.
Также политик отметил, что ВС РФ продолжают наносить удары по украинским территориям, в связи с чем он и собрался сокращать озвученный ранее срок на заключение мирного соглашения.
«Я собираюсь сократить срок в 50 дней, который я дал Путину, до меньшего числа дней», — отрезал американский лидер.
Ультиматум России Трамп выдвинул 14 июля. По его словам, Москва должна за 50 дней договориться с Киевом о прекращении огня. В противном случае президент США угрожал наложить 100-процентные пошлины на товары торговых партнеров России.
Помимо этого, республиканец пообещал возобновить поставки оружия для ВСУ за счет союзников по НАТО.