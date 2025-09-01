Ультиматум не сработал. На Западе заявили о недовольстве США из-за выбора Индии

Индия выбрала Китай и Россию вместо США, чем разгневала Вашингтон. Об этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети Х .

«Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом „мы“ или „они“, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — отметил он.

До этого старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро признался, что решение Нью-Дели его озадачило. Американцы могли бы снизить пошлины для Индии, но не видят ответной реакции от нее.

Ранее доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский объяснил, что потеря российского рынка сильно ударит по Индии. По этой причине Нью-Дели предпочтет сохранить партнерство с Россией, невзирая на давление США.